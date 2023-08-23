الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نائب يكشف عن الأسباب المخفية للهندسات المالية

منذ 7 دقائق
A A A
طباعة المقال

في سياق تشريحه للتقرير الأولي لشركة “الفاريز ومارسال” أدلى النائب هاكوب ترزيان ظهر اليوم بالتصريح التالي: “عطفًا على التقرير الأولي لشركة “الفاريز ومارسال” وبعد القراءة الأولية، إنتقلنا إلى القراءة التفصيلية حيث تبين بصفحة ١٣ أن الانهيار بالحسابات الخارجية في ميزانية مصرف لبنان بدأ بنهاية سنة ٢٠١٥ من فائض ٧ مليار دولار الى عجز ٥٠ مليار دولار بسنة ٢٠٢٠ اي ٥٨ مليار دولار اي بمعدل ١٢ مليار دولار بالسنة. وعزا الحاكم السابق بكل تصاريحه الانهيار إلى خروج الرساميل وعجز الكهرباء وتمويل سلسلة الرتب والرواتب (بغض النظر عن موقفي بموضوع سلسلة الرتب والرواتب).

هنا يقتضي التوسع فورًا بالتدقيق بهذه الأسباب حيث أن خروج الودائع بدأ فعليًا بسنة ٢٠١٧ وتمويل السلسلة الفعلي لم يبدأ إلّا بسنة ٢٠١٨. فهل يا ترى كانت من أسباب أخرى طارئة افضت بالحاكم لبدء الهندسات المالية سنة ٢٠١٥ وأدت إلى الخسارات المتتالية بسبب الفوائد والعمولات الكبيرة؟”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لبنان
    عقوبات "منسّقة" على النخب لمنع لبنان من التحوّل إلى دولة فاشلة
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: العدالة هي الطريق لاستعادة الحقوق ومحاسبة المجرمين
    توقيف
    قوى الأمن: توقيف مروّج مخدّرات في بيروت

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
    وديع الشيخ
    صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
    ليونيل ميسي
    شكوى جماعية ضد ميسي بالدوري الأمريكي.. السبب سيصدمك!