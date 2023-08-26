نائب يكشف عن فضيحة كبرى تتعلق بملف الكهرباء في لبنان!

قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان، خلال استقباله وفوداً شعبية واجتماعية وبلدية واختيارية من راشيا والبقاع الغربي، ان “إدارة ملف الكهرباء بهذه الطريقة الصبيانية يجب أن تتوقف، وإذا ما أخذنا فواتير الكهرباء في منطقتي راشيا والبقاع الغربي بالذات والتحقيقات المالية التي بدأت بالنيابة العامة المالية بالأمس والتي جزء منها فواتير مزورة”.

وأضاف، “إذا أضفنا إليها عبثية مؤسسة كهرباء لبنان التي أباحت للشركات المكلفة بإدارة قطاع الكهرباء منذ انفجار مرفأ بيروت وطباعة إصدار فواتير الكهرباء للمواطنين، ولا نعرف من هي الجهة التي سمحت بهذا الأمر، وما هي الضمانة حول مصداقية هذه الفواتير، والتي يجب أن تكون طباعة وإصدار من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تطبع الفواتير بمطابع خاصة، فما هي الضمانة بدل أن يتم طباعة فاتورة بأن يطبع عشرة فواتير وبدل الرقم أكثر من رقم”.

وتابع قبلان، “ما هو المانع بأن يكون هناك مانع من أن يكون هناك بكل معمل ومؤسسة وبيت فاتورتين واحدة صحيحة تسدد لكهرباء لبنان وأخرى تستوفيها هذه الشركة، هذه من الفضائح الجديدة والكبرى التي تضاف إلى كهرباء لبنان والذي طالبنا بأن يفتح الملف على مصراعيه، يجب أن يعاد التدقيق في جميع الفواتير التي صدرت لأنها طباعة مطابع خاصة وبإشراف شركات خاصة وليس بإشراف مؤسسة كهرباء لبنان”.

وأردف، “الآن وفي كل الأراضي اللبنانية فواتير الكهرباء تطبع في مطابع خاصة وعلى مسؤولية الشركات الخاصة وتوزع من قبلهم فكيف يمكن لهذا الأمر أن يستقيم، هذه فضيحة كبرى على مستوى الكهرباء ويجب أن تتوقف كل هذه الفواتير ويعاد النظر بها ويجب أن تعود مؤسسة كهرباء لبنان نفسها إلى طباعة الفواتير ولا تترك هذا الأمر لصالح الشركات والمؤسسات الخاصة التي تدير قطاع الكهرباء”.

وحول الفواتير الصادرة طالب قبلان، “بإعادة النظر فيها جميعها لأنها كلها موضع شك طالما أن التحقيق لدى النيابة العامة المالية قائم على تزوير فواتير فما يمنع أن تكون هذه الفواتير مزورة”.

وسأل، “أي مؤسسة تستطيع أن تحمل فواتير كهرباء بالمليارات فهل نقول لهم أقفلوا مؤسساتكم”.

وعلق قبلان عن التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية وبدء الشركات عمليات الحفر، “بداية التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية هو بداية تحرير للحقوق البحرية اللبنانية وإذا أضفنا إلى هذا التحرير تحرير العام ألفين وأضفنا تحرير جزء من مياه الوزاني في العام 2003 نعتقد أن المسار الطبيعي هو مسار استعادة حقوق لبنان البرية والبحرية المائية والنفطية والغازية”.

واستكمل، “هو ما يبشر بمستقبل واعد بغض النظر عن الإفتراءات التي تحصل من هنا وهناك، لبنان دخل مرحلة جديدة وهذه المرحلة ستكون مرحلة واعدة على المستوى الإقتصادي لأن هناك وكما هو متوقع ثروات نفطية وغازية موجودة في المياه الإقليمية وهذه الثروات هي ملك الشعب اللبناني وملك الدولة اللبنانية وبدأت عملية البحث واستخراج هذه الثروات وهو ما يبشر أن لبنان سيكون في المرحلة القادمة على عتبة مسار إقتصادي واستثماري جديد وإلا لما دفعت الشركات الكبرى مئات الملايين من الدولارت وجاءت إلى البحر لتبدأ عملية البحص”.

وختم قبلان: “نحن متفائلون جداً أن لبنان حقق انتصاراً جديدا، فهذا الشعب وهذا الجيش وهذه المقاومة حققوا انتصارا جديدا على العدو، فعملية إنقاض لبنان تكون عادة من المخلصين لهذا الوطن وليس من الثرثارين وما أكثرهم هذه الأيام في هذا البلد، البلد وضع على مسار إقتصادي جديد وعلى نصر إقتصادي جديد على العدو الإسرائيلي وان شاء الله يكون المستقبل مستقبلاً مشرقا وواعدا على هذا المستوى”.