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نائب يكشف: هذا ما سيحدث غدا!

منذ 7 دقائق
النائب سليم عون

النائب سليم عون

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توقّع النائب سليم عون أن يخرج اجتماع الهيئة السياسية غدا بإسم أو سلة أسماء أو ربما بطرح جديد بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

واوضح عون أن الهدف ليس طرح إسم لتعقيد الأمور أكثر لأن العملية دقيقة وحساسة، مشيرا في حديث إلى “صوت كل لبنان” إلى ان انتخاب الرئيس ليس الحل للازمة وانما هو أول تطبيق له على ان يتبعها خطوات عدة.

وعن الملف الحكومي، اتهم عون الرئيس نجيب ميقاتي بالاستمرار بالكيد السياسي ضد التيار الوطني الحر، موضحاً أن أموال الفيول لن تدفع قبل ستة أشهر وهناك طرق أخرى لتأمين ما يلزم من دون عقد جلسة وزارية، وقال إن البعض يخلق اعذاراً وحججاً محقة يراد بها باطل لكسر الشراكة الحقيقية بين مكوّنات الوطن.

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