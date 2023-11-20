الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
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نائب يُطلق صرخة.. مَن يُريد تدمير البلد؟

منذ 42 دقيقة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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أطلق النّائب فريد هيكل الخازن من السراي صرخة تتعلق بوضع الدوائر العقارية وقال: “تطرّقنا اليوم لمسألة إقفال الدوائر العقارية في معظم الأقضية في جبل لبنان، فهذا الأمر ليس طبيعياً وله علاقة بمصلحة الدولة العليا”، مضيفاً: “الدوائر العقارية من أكبر الموارد للدولة التي تحتاج إلى “فلس من غيمة”، ومَن يريد تدمير البلد والاقتصاد الوطني وما تبقّى من جباية الضرائب بهذا الشكل؟”.

وأكّد الخازن أنّ “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيدعو إلى اجتماع يضمّ وزير العدل ووزير المال ومدير عام الدوائر العقارية في اليومين المقبلين لإيجاد حلّ نهائي لمشكلة إقفال الدوائر”.

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