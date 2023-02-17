‎ناجي حايك: لست "باسيلي" ولا "عوني" بل وطني لبناني وتيار وطني حر

حلّ عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر الدكتور ناجي حايك ضيفًا على الاعلامية ديانا فخوري ضمن برنامج “ألبوم حياتي” عبر صوت بيروت انترناشونال.

‎وفي بداية الحديث، كشف حايك أن ما جمعه بالتيار الوطني الحر هو الوطنية والطوق الى الحرية والسيادة والاستقلال والى دولة القانون، مضيفا أنه صحيح أن التيار الوطني الحر لم يصل الى ما كان يطمح بأن ينجزه في الدولة، ولكنه لديه “شرف التضحية”، موضحا أنه ليس “باسيلي” ولا “عوني”، بل هو وطني لبناني وتيار وطني حر.

‎واعتبر حايك أنه عندما أنجز اتفاق مار مخايل كانت بنوده جيدة ولم يكن فيها أي أمر سيء ومضرّ للطرفين، ولكنها مع مرور الوقت بقيت بنود شكلية، مثل اتفاق الطائف. واليوم يمكن أن “ننعي” اتفاق مار مخايل. ورأى أن حزب الله يغطي الفساد و”الساكت عن الحق شيطان أخرس”.

وقال أنه لست سعيادًا بإنتهاء اتفاق مار مخايل حيث كان يتمنى لو تمّ الاتفاق على استراتيجية دفاعية لحماية لبنان ووضع سلاح حزب الله بإمرة الدولة اللبنانية. وشدد على أن السلاح الموجود في لبنان وللدفاع عن لبنان يجب أن يكون بإمرة الدولة اللبنانية فقط لا غير.

‎وعن حياته الشخصية، كشف حايك أنه متعلق جدًا بلبنان، واتخذ قرار بعدم الهجرة أو مغادرته والبقاء فيه، وهذا الامر لن يتغيّر. وقال أنه يربي أولاده على حب الوطن، وهما حتى الآن مقتنعين بالبقاء فيه.

‎وتوجّه الى حسن نصرالله قائلا له: “ضع سلاحك بإمرة الدولة اللبنانية”.

‎وعن تحقيقات المرفأ، اعتبر حايك أن القاضيين طارق البيطار وغسان عويدات على خطأ في موضوع مرفأ بيروت، والغريب بأن البيطار سكت لفترة سنة عن ملف التحقيق، وعاد فجأة. وقال أن كل من يعتبر نفسه وطنيا يجب أن يذهب الى التحقيق فورًا، ولعدم استعمال صلاحياته وحصاناته النيابية والوزارية للتهرب من التحقيق.

‎وكشف ان الرئيس ميشال عون ليس بعيدًا عن الفدرالية، متوقعًأ بأن التيار الوطني الحر سيطرحها يومًا ما، مشددا على أن الفيدرالية ليست تقسيم بل اتحادية، وهي تدير الاختلاف في مكونات المجتمع اللبناني.

‎واعتبر أن الدولة اللبنانية و حاكم مصرف لبنان رياض سلامه يتحملان تدهور وضع العملة اللبنانية، وسلامه متهم بتبييض أموال وإذا تبين انه فاسد يجب معاقبته.

‎أمّا عن ملف الكهرباء، قال حايك أن سبب الهدر ليست وزارة الطاقة بل المناطق التي لا تدفع رسوم الكهرباء للدولة. وأوضح أن النائب جبران باسيل رسم خططا كثيرة وجيدة جدا لتحسين وضع الكهرباء في لبنان، ولكن من دون القدرة على تنفيذها.

‎رئاسيًا، أعتقد انه من الصعب انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، لانه بحاجة الى 86 صوتًا والمشكلة تكمن بصعوبة تأمينها لانها بحاجة الى تعديل دستور.

‎وعن التيار الوطني الحر، قال ان الجميع أصدقائه وليس لديه أي مشكلة مع أي شخص.

‎واعتبر ان الرئيس نبيه بري هو “مايسترو” ومسيطر على مفاصل الدولة اللبنانية بأداء غير محمول ولا أوافق على سياسته. وتمنى عودة اتفاق معراب، لانه أمر مهم جدا.

‎وكشف أن طرح التيار الوطني الحر بعد تأليف حكومة جديدة، هو الاستراتيجية الدفاعية لوضع سلاح حزب الله بإمرة الدولة اللبنانية.

‎وأوضح حايك أن علاقته بالرئيس عون علاقة جيدة جدا و”أبويّة”، وطالما ان التيار مستمر في سياسته من أجل لبنان سيبقى مع التيار الوطني الحر.

‎وختم ألبوم حياته بعنوان: “القضية”.