ناجي حايك يحذر رئيسة المفوضية الأوروبية: لن تتوقف القوارب من الوصول إلى شواطئك!

كتب نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الخارجية ناجي حايك على حسابه عبر منصة “فيسبوك”، “عزيزتي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اذا استمريت في إعطاء اللاجئين السوريين دوافع للبقاء في لبنان لن تتوقف القوارب من الوصول الى شواطئك”.

وأضاف، “اكتفينا، حان الوقت لكي تتحملي المسؤولية الحل ليس رشوة الحكومة اللبنانية بل مساعدة اللاجئين لكي يعودوا بأمان الى بلادهم حظًا موفقًا”.

وبحسب مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، من المقرر استخدام أموال المساعدات في تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في لبنان. كما سيجرى تخصيص أموال للسلطات الأمنية والقوات المسلحة اللبنانية، وكذلك لمكافحة عصابات تهريب البشر، وإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية.

ووفقا للخطط، فإنه من المفترض أيضا تسهيل الهجرة الشرعية.

يشار إلى أن المحادثات الموسعة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فون دير لاين بدأت صباح اليوم الخميس في السراي الحكومي.

ويشارك عن الجانب اللبناني وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب فادي علامة، قائد الجيش العماد جوزاف عون، سفير لبنان لدى الاتحاد الأوروبي فادي الحاج علي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، مستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.