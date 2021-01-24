ناجي ملاعب: حزب الله يحمي مهرّبين من الجانب اللبناني

اعتبر العميد المتقاعد ناجي ملاعب أن “التهريب لا يتمّ من دون تنسيق بين المرسل والمتلقّي فمن يهرّب لديه حماية ومن يتلقى لديه حماية”.

واعتبر في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي أي”، أن “مساحة الحدود إن كنت تريد تغطيتها عسكريا، “ولا 20 الف جندي” يستطيع أن يغطّيها”.

وقال: “الجيش مهمّته الاساسية مراقبة المسلحين والارهابين والسلاح وليس الجيش هو المسؤول عن وقف التهريب بل الجمارك فهناك ايضا التهريب عبر المعابر الرسمية”. وسأل: ” أين دوريات الجمارك؟ لماذا لم نسمع يوما بدورية للجمارك ؟ أو أن الجمارك أوقفت عملية تهريب؟”.

واعتبر أن “الضجة كبيرة حول منطقة القصر لأن التداخل كبير بين الاراضي اللبنانية والسورية في هذه المنطقة والمناطق المماثلة”.

وعن الحلول في اطار وقف التهريب قال: “في المنطقة التي فيها 25000 لبناني يعيشون في المناطق السورية لماذا لا نرسي فيها معبرا شرعيا؟ الا تؤذي المواد التي تدخل الى لبنان أيضا اقتصادنا؟ فلتستوف الدولة الجمارك والرسوم لا المهربين”.

وتابع: “لماذا لا نعطي المواطن اللبناني الموجود في الاراضي السورية الحدودية المتداخلة بطاقة تموينية؟”.

واضاف: “هناك ادارات متوقفة كلّيا عن العمل ولنتوقف عن التلطي بقوى الأمر الواقع”.

واضاف: “في المرحلة التي كنت فيها في الخدمة العسكرية لم يكن هناك معابر غير شرعية.. اليوم الجانب السوري يهيمن عليه الجيش السوري وحزب الله والجانب اللبناني يهيمن عليه حزب الله”. وتابع: “حزب الله يحمي مهرّبين من الجانب اللبناني”.