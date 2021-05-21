الأثنين 22 محرم 1443 ﻫ - 30 أغسطس 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نادي الأنصار اللبناني يحقق فوزه الأول في كأس الاتحاد الأسيوي بكرة القدم

21 - مايو - 2021
نادي الأنصار

نادي الأنصار

A A A
طباعة المقال

فاز نادي الأنصار اللبناني على مركز بلاطة الفلسطيني بنتيجة 2-0 على ملعب ستاد الملك عبدالله الثاني في عمان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي 2021. وسجل محمود كجك في الدقيقة 62 وحسن معتوق بالدقيقة 95 هدفي الفوز لصالح نادي الأنصار اللبناني.وتصدر الأنصار ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام المحرق في حين بقي رصيد السلط ومركز بلاطة خالياً من النقاط.

وأهدر الأنصار فرصتين خطيرتين عن طريق كريم درويش في المرة الأولى بتسديده كرة من لعبة خلفية مزدوجة من وسط منطقة الجزاء أبعدها الحارس أبو سليم إلى ركنية في الدقيقة 81 وعاد أبو سليم ليتألق مرة ثانية ويبعد تسديدة مُتقنة من ذات اللاعب باتجاه الزاوية اليمنى العليا إلى ركلة ركنية أخرى في الدقيقة 82.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين حيث يلتقي المحرق مع مركز بلاطة والأنصار مع السلط، ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.

    المزيد من أخبار لبنان

    كارلوس نفاع: المناطق الساخنة كالعراق ولبنان الى الحياد الحتمي
    انطوان صفير: بيطار قد يصل الى حائط مسدود ويتنحّى
    محمد شمس الدين: أسعار بدل النقل ارتفعت بين 40 و114%

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مكسرات
    مع انتشار دلتا.. إليكم الحمية المثالية لتقوية المناعة
    هرمون الإندورفين يطلق عليه هرمون السعادة
    بالفيديو: هذه الحيلة المبتكرة ستساعدكم على التوقف عن التفكير كثيرا
    لقاح كورونا
    كورونا
    آثار كورونا الجانبية أخطر من آثار اللقاح