نادي الأنصار اللبناني يحقق فوزه الأول في كأس الاتحاد الأسيوي بكرة القدم

فاز نادي الأنصار اللبناني على مركز بلاطة الفلسطيني بنتيجة 2-0 على ملعب ستاد الملك عبدالله الثاني في عمان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي 2021. وسجل محمود كجك في الدقيقة 62 وحسن معتوق بالدقيقة 95 هدفي الفوز لصالح نادي الأنصار اللبناني.وتصدر الأنصار ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام المحرق في حين بقي رصيد السلط ومركز بلاطة خالياً من النقاط.

وأهدر الأنصار فرصتين خطيرتين عن طريق كريم درويش في المرة الأولى بتسديده كرة من لعبة خلفية مزدوجة من وسط منطقة الجزاء أبعدها الحارس أبو سليم إلى ركنية في الدقيقة 81 وعاد أبو سليم ليتألق مرة ثانية ويبعد تسديدة مُتقنة من ذات اللاعب باتجاه الزاوية اليمنى العليا إلى ركلة ركنية أخرى في الدقيقة 82.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين حيث يلتقي المحرق مع مركز بلاطة والأنصار مع السلط، ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.