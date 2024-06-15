نادي الرياضي يحرز لقب دوري أبطال آسيا لكرة السلة والحريري أول المهنئين

حقق فريق الرياضي بيروت، بطل لبنان، إنجازًا كبيرًا بفوزه بلقب النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة السلة، بعد تغلبه على فريق شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 122-96 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم الرياضية في دبي.

وشهدت المباراة النهائية تفوقًا واضحًا لفريق الرياضي بيروت، حيث انتهت الأرباع لمصلحة الفائز كالآتي: (23-21) و(34-27) و(44-16) و(21-32). وكان الفريقان قد التقيا في الدور الأول من البطولة، حيث حقق الرياضي أيضًا الفوز بنتيجة 102-88.

بفضل هذا الانتصار الكبير، تأهل فريق الرياضي لتمثيل لبنان في بطولة العالم للأندية (فيبا انتركونتيننتال)، التي ستقام في سنغافورة من 12 حتى 15 أيلول المقبل بمشاركة 6 أندية.

في الأثناء، هنأ الرئيس سعد الحريري فريق الرياضي عبر حسابه على منصة “إكس” قائلاً: “ناطرينكم يا أبطال ب FIBA Intercontinental Cup مبروك للنادي الرياضي الفوز ببطولة آسيا للأندية بكرة السلة”.