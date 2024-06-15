السبت 9 ذو الحجة 1445 ﻫ - 15 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نادي الرياضي يحرز لقب دوري أبطال آسيا لكرة السلة والحريري أول المهنئين

منذ دقيقتين
لاعبو الرياضي بيروت

لاعبو الرياضي بيروت

A A A
طباعة المقال

حقق فريق الرياضي بيروت، بطل لبنان، إنجازًا كبيرًا بفوزه بلقب النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة السلة، بعد تغلبه على فريق شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 122-96 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم الرياضية في دبي.

وشهدت المباراة النهائية تفوقًا واضحًا لفريق الرياضي بيروت، حيث انتهت الأرباع لمصلحة الفائز كالآتي: (23-21) و(34-27) و(44-16) و(21-32). وكان الفريقان قد التقيا في الدور الأول من البطولة، حيث حقق الرياضي أيضًا الفوز بنتيجة 102-88.

بفضل هذا الانتصار الكبير، تأهل فريق الرياضي لتمثيل لبنان في بطولة العالم للأندية (فيبا انتركونتيننتال)، التي ستقام في سنغافورة من 12 حتى 15 أيلول المقبل بمشاركة 6 أندية.

في الأثناء، هنأ الرئيس سعد الحريري فريق الرياضي عبر حسابه على منصة “إكس” قائلاً: “ناطرينكم يا أبطال ب FIBA Intercontinental Cup مبروك للنادي الرياضي الفوز ببطولة آسيا للأندية بكرة السلة”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار لبنان

النائب وضاح الصادق
النائب وضاح الصادق ينتقد أوضاع مطار بيروت ويدعو لمحاسبة الإدارة
النائب سيمون أبي رميا
أبي رميا: الاتفاق بالتراضي في معمل الزوق الحراري تركيبة مصالح خطيرة
النائب جورج بوشكيان
بوشكيان: وزارتا الصناعة والزراعة تدعمان الصناعات التكاملية

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع على لبنان.. وهذا ما ينتظره!
تقرير اسرائيلي يكشف.. كيف ستكون تفاصيل الحرب الاسرائيلية على لبنان؟
غارة عنيفة على "جناتا"
فيديو.. غارة عنيفة على "جناتا" وإسرائيل تعلن اغتيال شخصية كبيرة بحزب الله