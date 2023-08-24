نادي الصحافة: لترجمة المواقف السياسية المتضامنة بخطوات تدعم المؤسسة العسكرية

توجَّه نادي الصحافة بالتعزية لقائد الجيش العماد جوزف عون، باستشهاد الضابطين، ولفت في بيان إلى أن “هذه الحادثة تجعل المأساة مضاعفة ، ففي وقتٍ تبذل القيادة جهودًا جبارة لتأمين أدنى المستلزمات لصمود المؤسسة العسكرية، يستمر الجيش في أداء مهامه في ضبط الأمن والحفاظ على الإستقرار ، كما يستمر في تدريباته التي هي من صلب مهامه”.

وأضاف البيان: “يأمل نادي الصحافة أن يُترجم هذا التعاطف السياسي الكبير للجيش والذي تجلّى في رسائل وبرقيات ومواقف التعازي، إلى خطوات فعلية لدعم الجيش وتوفير المقومات السياسية والاقتصادية للحفاظ على هذه المؤسسة”.

وختم: “الرحمة للشهيدين والعزاء لأهلهما ولقائد الجيش”.