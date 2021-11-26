نادي القضاة استنكر التعرض لعبيد ومراد: التاريخ المشرف لا تلوثه إفتراءات عبثية

استنكر نادي قضاة لبنان التعرض للقضاة واتهامهم اتهامات باطلة ‏تمسّ بهيبة القضاء.‏

وقال في بيان، إن “التعرض لخيرة القضاة وإطلاق التهم بحقهم ‏جزافا، سواء في الشارع أو مباشرة، أصبح موضة رائجة تمس بهيبة ‏القضاء وبشخص كل قاض على حد سواء، فبالأمس القاضي جناح ‏عبيد، واليوم القاضي فؤاد مراد، ومن يعلم ضحية الغد من تكون؟”.‏

وتابع: “لطالما ناصر نادي قضاة لبنان قضايا المواطنين المحقة ورفع ‏الصوت ضد الظلم في غير موضع”.‏

وانطلاقاً من قناعاته هذه، إن النادي لا يمكنه أن يرضى بأن يطال ‏الظلم القاضيين المذكورين المشهود لهما باستقامتهما ومناقبيتهما، ‏فالتاريخ المشرف لا تلوثه افتراءات عبثية.‏

وانسجاماً مع ما تقدم، إن النادي يهيب بالإعلام الوقوف على جلية ‏الأمور والتعاطي بمسؤولية مع مثل هذه الممارسات قبل المبادرة إلى ‏تغطيتها”.‏