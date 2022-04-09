نادي القضاة: لا موقف بعد من المشاركة بلجان الانتخابات

أعلن نادي القضاة في لبنان أنه لم يتخذ أي موقف من مشاركة القضاة في لجان للقيد الانتخابية. ونفى ما تردّد عن إحالة القاضي فيصل مكي على المجلس التأديبي.

واوضح نادي القضاة في بيان له، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام في اليومين الاخيرين بما يلي:

أولاً: أنه لم يتخد أي موقف من مسألة مشاركة القضاة في لجان القيد الانتخابية، وهو حريصٌ كلّ الحرص على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم المقدس بالانتخاب في الموعد المحدد له.

ثانياً: إن الخبر الذي ورد في بعض الوسائل الإعلامية وفي نشرة تلفزيون الجديد المسائية بالأمس عن إحالة القاضي فيصل مكي إلى المجلس التأديبي على خلفية ظهوره الإعلامي، هو خبرٌ عارٍ من الصحة،

وفي هذا السياق، يتمنى النادي على القيّمين توخي الدقة في نقل الأخبار التي تتناوله والتحقق من مصادرها قبل نشرها.