الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نادي القضاة: لملاحقة الجرائم المشهودة حرصا على الدولة وكيانها

21 - سبتمبر - 2021
نادي قضاة لبنان

نادي قضاة لبنان

A A A
طباعة المقال

أشار نادي قضاة لبنان في بيان، الى “واقع مرير نعيشه كل يوم ومشاهد غير مألوفة تشجبها حتى شريعة الغاب، فمن التفلت الأمني غير المسبوق، إلى الإستعراضات العسكرية غير الشرعية، إلى آفة إطلاق النار في الهواء إبتهاجا أو إستعراضا أو ما شابه، إلى الاحتكار وارتفاع أسعار السلع، إلى استفحال الفساد على المستويات كافة”.

وسأل: “هل مطلوب منا أن نقف شهودا على انحلال الدولة والطعن في هيبتها حتى الصميم؟ إن نادي قضاة لبنان يهيب بالنيابات العامة وقضاة التحقيق التحرك أكثر من أي وقت مضى لقمع هذه الجرائم المشهودة حرصا على السلامة العامة وعلى ما تبقى من هيبة الدولة وكيانها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب رازي الحاج
    بعد حريق رومية... رازي الحاج: نعيش في عصفورية
    المولدات الخاصة
    إحدى الشركات قرّرت إيقاف مولداتها الكهربائية في هذه البلدة... فماذا حصل؟
    لبنان - تعبيرية
    ايران تحسمها: لبنان جبهة متقدمة لنا ومشاع بتصرّفنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
    لحظة اقتحام المحتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
    فيديوهات مثيرة.. ماذا فعل مواطنو سيريلانكا بالقصر الرئاسي بعد اقتحامه؟!