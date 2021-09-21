نادي القضاة: لملاحقة الجرائم المشهودة حرصا على الدولة وكيانها

أشار نادي قضاة لبنان في بيان، الى “واقع مرير نعيشه كل يوم ومشاهد غير مألوفة تشجبها حتى شريعة الغاب، فمن التفلت الأمني غير المسبوق، إلى الإستعراضات العسكرية غير الشرعية، إلى آفة إطلاق النار في الهواء إبتهاجا أو إستعراضا أو ما شابه، إلى الاحتكار وارتفاع أسعار السلع، إلى استفحال الفساد على المستويات كافة”.

وسأل: “هل مطلوب منا أن نقف شهودا على انحلال الدولة والطعن في هيبتها حتى الصميم؟ إن نادي قضاة لبنان يهيب بالنيابات العامة وقضاة التحقيق التحرك أكثر من أي وقت مضى لقمع هذه الجرائم المشهودة حرصا على السلامة العامة وعلى ما تبقى من هيبة الدولة وكيانها”.