ناشطون يقتحمون وزارة الأشغال.. وحمية: لن أُبقي المرفأ رهينة التجاذبات

دخل صباح اليوم الجمعة عدد من الناشطين إلى وزارة الأشغال العامة والنقل في الحازمية وطالبوا بلقاء الوزير علي حميّة الذي طلب منهم الجلوس إلى الطاولة للاطّلاع على مطالبهم.

وقال حميّة للناشطين الذين دخلوا إلى الوزارة: “أنا وزير بس أنا من الناس”.

وأشار إلى أنه عندما قبلتُ أن أكون وزيراً هذا يعني أنّني أتحمّل المسؤولية وأدرك مدى الفجوة الموجودة بين حاجات الناس والحكومة بالإضافة إلى الوضع المالي في البلد.

وأضاف: “كلّ شيء وفقاً للقانون “رايح فيه للآخر” ولن أُبقي مرفأ بيروت رهينة التجاذبات السياسيّة لا المحليّة ولا الاقليميّة ويجب أن يعود كالسابق”.

وشدد حميّة على أنه لمَن لديه أيّ شكوى ضدّ أيّ متعهّد يجب أن يلجأ إلى القضاء فهو موجود و”كلّ شهر تعوا لعندي على فنجان قهوة”.

وتابع: “إذا كانوا يريدون البدء بالتدقيق الجنائي أنا مستعدّ أن تكون وزارة الأشغال هي الوزارة الأولى التي تخضع لهذا التدقيق”.