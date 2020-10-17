ناشطو عكار أحيوا ذكرى 17 تشرين عند مفترق مطار القليعات

نظم ناشطون في مجموعات من حراك محافظة عكار، لقاء جامعا، في ذكرى 17 تشرين، عند مفترق مطار القليعات في سهل عكار.

وألقيت كلمات بالمناسبة أكد فيها المتحدثون على استمرار الحراك “حتى تحقيق كل الأهداف المعلنة بإسقاط منظومة الفساد ومعاقبة ناهبي المال العام”.

وألقى رواد عنتر كلمة باسم ناشطي عكار، دعا فيها الى “الإفراج عن كيندا الخطيب”، معتبرا انها “ليست عميلة بل تم تلفيق الملف لها، وهي بمثابة معتقلة سياسية”.

ثم ألقى أحمد طالب كلمة باسم “منتدى عكار” تحدث فيها عن “الحرمان الموجود في المنطقة وما يعكسه تجذر هذه السلطة في فسادها”.

كما كانت كلمة لبيار الخوري باسم “مجموعة بوسطة الثورة” تحدث فيها عن أهداف البوسطة ب”كسر حواجز الطائفية والمناطقية”.

وألقى محمد العلي كلمة باسم العسكريين المتقاعدين، ثم أطلق الفنان ابراهيم أغنية من وحي المناسبة قبل أن تتجه “شعلة 17 تشرين” نحو بيروت.