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ناقلة عراقية وصلت الى مرفأ بيروت محملة ب10 آلاف طن من الطحين

منذ 15 ساعة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2020 5:53 مساءً
مرفأ بيروت - أرشيف

مرفأ بيروت - أرشيف

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أعلنت السفارة العراقية، في بيان، ان “الناقلةالعراقية “بصرة” وصلت الى مرفأ بيروت في تاريخ 12/10/2020 (اليوم) محملة بعشرة آلاف طن من الطحين.

وكان في استقبالها وزير الاقتصاد (في حكومة تصريف الاعمال) راوول نعمة والقائم بالاعمال العراقي في بيروت أمين النصراوي وكادر السفارة”.

وصرح النصراوي بأنه “تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير التجارة العراقي الاستاذ علاء الجبوري والملحقية التجارية العراقية في بيروت، وصلت اليوم الناقلة “بصرة” وعلى متنها حمولة 10 آلاف طن من الطحين مساعدة للشعب اللبناني الشقيق على تجاوز آثار الحادث الاليم ولتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان”.

وأشار الى ان “توجيهات القيادة السياسية في العراق كانت برسو الناقلة في مرفأ بيروت خطوة رمزية لتشير الى قدرة لبنان ومرفأ بيروت على تحدي الصعاب والنهوض من هذه المحنة في أسرع وقت”.

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