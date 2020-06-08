نبيل الحلبي يرد على “خبرية انشقاقات المنتدى”

ردّ المنسق العام للمنتديات في لبنان المحامي نبيل الحلبي على ما يتم تداوله من انشقاقات في المنتديات وذلك من خلال منشور في صفحته على موقع التواصل “فايسبوك” حيث كتب

“احلى شي خبرية انشقاقات المنتدى… تقول انشق ابو موسى عن حركة فتح” .

واضاف “نحن مكاتبنا مفتوحة للانتساب، يعني فيك تبعتلي شخص ويرجع يروح لعندك وتعمل فيديو انشقاق وتعمل منها انتصار اعلامي وتبيعها لاحمد هاشمية بالمبلغ المرقوم.. اولاً المنتديات تشكيل فيه ناس كتير ومتل اي تنظيم بيدخل خمسين وبيترك مقابلهم واحد.”

لافتاً إلى أنه “لو عملنا لكل واحد ترك تيار المستقبل فيديو، كنا صرنا بمسلسل الف ليلة وليلة .. كلمة انشقاق فضفاضة يا شباب ، واليوم اللي بصحى فيه وما بلاقي خبر عن المنتدى على شي بقالة اخبارية بينشغل بالي عليكم، وهيدا الانتصار الحقيقي”.

يذكر ان الشيخ بهاء الحريري اعلن دعمه للمنتديات من خلال بيان جاء فيه “علينا أن نساند مطالب اللبنانيين في تأسيس نظام إجتماعي جديد ينصف جميع المواطنين ويؤسس لدولة عادلة ولحكم القانون، من هذا المنطلق أيضاً ندعم حركة المنتديات في لبنان والقائمين عليها وعلى رأسهم المحامي نبيل الحلبي الذي تربطنا به علاقة وطيدة” واضاف “ان دعمنا للمنتديات يأتي لأنها تعتنق مطالب الثورة المحقة وتشارك بشكلٍ فعال في ثورة الشعب اللبناني على منظومة الفساد والسلاح غير الشرعي”.