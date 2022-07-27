الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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نبيل بدر: أجواء المجلس الجديد غير صحية وتبشر بعدم انتاج ما ينتظره الناس

منذ 35 دقيقة
النائب نبيل بدر

النائب نبيل بدر

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صدر عن النائب نبيل بدر البيان الآتي: “مع انعقاد أي جلسة للمجلس النيابي، يتضح للقاصي والداني أن أجواء المجلس الجديد غير صحية وتبشر بعدم انتاج ما ينتظره الناس من جميع النواب بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية”.

واضاف البيان، “المجلس النيابي هو مصدر السلطات في البلاد، وأي اصلاح حقيقي يبدأ من داخل المجلس حين توضع الخلافات جانبًا ويتم التركيز على ما يهم المواطن اللبناني في ظل الظروف القاهرة التي تعصف بالبلاد”.

وتابع “لم ينتخبنا الناس كي نتصارع سوى لأجل قضاياهم، ولم يصوتوا لنا إلا لنكون صوتهم وصرختهم، لذلك لن يجدي نفعاً التعطيل ولا الخصام ولا تسجيل النقاط على بعضنا البعض”.

ودعا البيان، “الرئيس نبيه برّي وجميع النواب إلى الحفاظ على دور المجلس النيابي كمؤسسة دستورية تقر القوانين وتسهر على مصالح الناس وقضاياهم، مع ضرورة التكاتف والتعاون في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة”.

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