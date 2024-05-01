نبيل بدر بمناسبة عيد العمال: بوركت سواعدكم

كتب النائب نبيل بدر على حسابه عبر منصة “اكس”، لمناسبة عيد العمال، ما يلي: “عندما يكون عملنا من أجل الوطن وحده، تتحول كل أيام العمال إلى أعياد. بوركت سواعدكم وكل عام وأنتم بخير”.

عندما يكون عملنا من أجل الوطن وحده، تتحول كل أيام العمال إلى أعياد. بوركت سواعدكم وكل عام وأنتم بخير.#LabourDay2024 pic.twitter.com/sivJhRffl9 — Nabil Badr (@Nabilbadr0ff) May 1, 2024

فيما كتب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى عبر حسابه على منصة “إكس” في عيد العمّال: “أفكارنا تتوجّه للمعذبين منهم نتيجة الوضع الإجتماعي والمعيشي، وإلى عمال غزة وجنوب لبنان الذين يعانون من القتل والتدمير وفقدان العمل”.