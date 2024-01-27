نبيل بدر: خفّضنا رسوم بلدية بيروت دون مِنّة من أحد

كتب النائب نبيل البدر, على حسابه عبر منصة “اكس”: “ما فُرض جوراً على أهالي وسكان بيروت من زيادات لرسوم البلدية وما تبعه من نكوث في الوعود وحملات مغرضة لتضليل الرأي العام، تم الردّ عليه اليوم من مجلس النواب”.

وأضاف, “وبإقرارنا للمادة (38) من قانون الموازنة نكون قد خفّضنا “رسوم البلدية” دون مِنّة من أحد”.

وختم بدر: “بناءً عليه، نطلب من سعادة محافظ مدينة بيروت كما من باقي البلديات سواء في الشويفات أو عرمون أو بشامون والناعمة وغيرها من المناطق المباشرة بإجراء المقتضى اللازم إنفاذاً لنصوص الموازنة العامة لعام 2024، والبدء بالتحضير لتخفيض الرسوم واحتساب المبالغ التي تم استيفاؤها زيادة عن ما هو متوجب كدفعة من الرسم الآتي عن السنوات القادمة”.