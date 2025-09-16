الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نبيل بدر: صخرة الروشة ليست لإحياء ذكريات خاصة

منذ ساعة واحدة
النائب نبيل بدر

النائب نبيل بدر

A A A
طباعة المقال

كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة” اكس”: “مع كامل الاحترام لتضحيات الشهداء وذكراهم، تبقى صخرة الروشة رمزًا لبيروت وبيروت فقط، وصورة عن لبنان بأسره… إن إحياء أي ذكرى يصبح أسمى حين يتم في فضاء يعبّر عن أصحابه، لا على معلم ارتبط بتاريخ العاصمة وهويّة الوطن الجامع”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف شخص
    مداهمات وتوقيفات للجيش في المحمرة
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في حضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص، الأمين العام لـ"الملتقى الإعلامي العربي" ماضي الخميس
    سلام: انعقاد "الملتقى الإعلامي العربي" في بيروت يعكس صورة لبنان الحقيقية
    علم القوات اللبنانية
    القوات: لن نقبل بتأجيل الانتخابات النيابيّة!

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
    الرئيس جوزاف عون
    خطاب الرئيس خرج عن التقليد
    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر