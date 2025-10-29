الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نبيل بدر يدعو إلى إصلاح شامل ومحاسبة المسؤولين في بلدية بيروت

منذ 10 دقائق
النائب نبيل بدر

النائب نبيل بدر

A A A
طباعة المقال

أوضح النائب نبيل بدر في بيان أن الوضع الحالي في بلدية بيروت يعكس سنوات من الفساد والمحسوبيات وغياب الرقابة والمساءلة، مؤكدًا أن البلدية، التي وُجدت لخدمة المواطنين، تحوّلت إلى رمز للعجز الإداري والمالي.

وأشار بدر إلى أن بعض المسؤولين قاموا بصرف الأموال العامة دون الالتزام بالقوانين والإجراءات الرسمية، متجاوزين الحجز النفقي والموافقات المطلوبة، مشددًا على أن هذه المخالفات تُعد نموذجًا صارخًا لما حذر منه سابقًا، داعيًا إلى تعيين مدير مالي كفوء وملتزم بالمسؤوليات بعيدًا عن الولاءات السياسية.

ولفت إلى أن المحافظ يتحمل جزءًا من المسؤولية لإصراره على بعض التعيينات رغم التحذيرات، مشددًا على أن حسن الظن لا يُعفي من واجب التدقيق والمساءلة القانونية.

وختم بالقول إن المرحلة الحالية تتطلب محاسبة شاملة وجريئة لإعادة الشفافية والنزاهة إلى إدارة البلدية، مؤكدًا أن إعادة بناء بيروت تعتمد على تحمّل المسؤولية والإصلاح الحقيقي.

    المزيد من أخبار لبنان

    بول مرقص أثناء استقباله سفير مملكة البحرين في لبنان وحيد مبارك سيّار
    مرقص وسفير البحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإعلامي
    الراعي مستقبلاً رئيس جوقة الشرف الفرنسية
    الراعي استقبل وفد جوقة الشرف الفرنسية وتم بحث سبل التعاون الثقافي والإنساني
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
    اجتماع حكومي في السراي لبحث خطة شاملة لتنظيم السير وإدارة النفايات في بيروت

    الأكثر قراءة

    مؤشر زلزال
    زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
    مدرسة -تعبيرية
    توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
    شركة (طيران عدن)
    شركة طيران جديدة باليمن تطلق أولى رحلاتها إلى القاهرة