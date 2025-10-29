نبيل بدر يدعو إلى إصلاح شامل ومحاسبة المسؤولين في بلدية بيروت

أوضح النائب نبيل بدر في بيان أن الوضع الحالي في بلدية بيروت يعكس سنوات من الفساد والمحسوبيات وغياب الرقابة والمساءلة، مؤكدًا أن البلدية، التي وُجدت لخدمة المواطنين، تحوّلت إلى رمز للعجز الإداري والمالي.

وأشار بدر إلى أن بعض المسؤولين قاموا بصرف الأموال العامة دون الالتزام بالقوانين والإجراءات الرسمية، متجاوزين الحجز النفقي والموافقات المطلوبة، مشددًا على أن هذه المخالفات تُعد نموذجًا صارخًا لما حذر منه سابقًا، داعيًا إلى تعيين مدير مالي كفوء وملتزم بالمسؤوليات بعيدًا عن الولاءات السياسية.

ولفت إلى أن المحافظ يتحمل جزءًا من المسؤولية لإصراره على بعض التعيينات رغم التحذيرات، مشددًا على أن حسن الظن لا يُعفي من واجب التدقيق والمساءلة القانونية.

وختم بالقول إن المرحلة الحالية تتطلب محاسبة شاملة وجريئة لإعادة الشفافية والنزاهة إلى إدارة البلدية، مؤكدًا أن إعادة بناء بيروت تعتمد على تحمّل المسؤولية والإصلاح الحقيقي.