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نبيل فهد: هناك نقص كبير في البضائع ولا نريد أن نكون بمواجهة المواطنين

14 - مارس - 2021
نبيل فهد

نبيل فهد

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أشار ​نقيب أصحاب السوبرماركت​ ​نبيل فهد​، إلى أن “هناك نقص كبير بالكميات المتوفرة، فثلث البضائع غير متوفرة لأنها لا تُستورد ولا تصل إلى رفوفنا. بنفس الإطار، أسعار المنتجات ترتفع وتتبع الإرتفاع بسعر صرف ​الدولار​، تقريباً بالنسب ذاتها”.

ولفت فهد، في حدبث تلفزيوني، إلى أنهم يحاولون “قدر الإمكان تأمين المواد المدعومة، إلا أن مسؤولية تأمينها هي للوزارات المختصة، والسوبرماركت هي طريق لوصول المواد للمواطنين”. وأضاف، “لسوء الحظ، إذا استمر الاعتداء على السوبرماركت، الكثير منها لن تعرض هذه البضائع، ونحن لا نريد أن نكون بمواجهة المواطنين”.

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