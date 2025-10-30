الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
نبيه بري: العدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة

منذ 54 دقيقة
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري

علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على العدوان الإسرائيلي على لبنان وآخره الجريمة التي نفذتها قوات الإحتلال الإسرائيلي مستهدفة إدارة رسمية تابعة لوزارة الداخلية والبلديات عائدة لمبنى المجلس البلدي لبلدة بليدا وإغتيال أحد موظفي المجلس البلدي إبراهيم سلامي بدم بارد، إضافة إلى عملية تفجير مبنى النادي الحسيني في بلدة العديسة والاعتداء على الجيش و”اليونيفيل” ومنعهما من القيام بدورهما.

وقال: “إن ما حصل في بليدا والعديسة والعدوان الجوي صباحًا على أطراف بلدات العيشية والجرمق والخردلي وإنتهاك أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، هو فعل يتجاوز الإستباحة الإسرائيلية للسيادة الوطنية اللبنانية وقرارات الأمم المتحدة بل هو عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة”.

وأضاف: “إن اللحظة الراهنة تستدعي من جميع اللبنانيين إستحضار كل عناوين الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية وموقفه الأخير حيال ما حصل اليوم”.

وختم: “الرحمة للشهيد سلامي والصبر والسلوان لعائلته وتحية إعتزاز وتقدير لابناء بلدة بليدا وكافة القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة”.

