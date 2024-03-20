نبيه بري: الموضوع الرئاسي هاجس وطني وهو بمثابة همّي اليومي!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة لا سيما السياسية والميدانية منها وشؤوناً تشريعية .

وتابع بري أيضاً المستجدات السياسية خلال استقباله الوزير السابق وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وتباحثت معه في المستجدات وقد أثنيت على الجهود الجبارة التي يقوم بها دولته داخلياً لتحقيق التوازن بين حماية السيادة الوطنية وتثبيت العيش المشترك في ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان”.

وأضاف الخازن: “وتطرق دولته الى الموضوع الرئاسي وأعتبره هاجساً وطنياً بل أنه بمثابة همه اليومي، وما دعواته المتكررة للانتخابات إلا من قبيل وضع الجميع امام مسؤولياتهم الدستورية والوطنية، إذ لا يمكن تجاهل هذا الاستحقاق لأنه يأتي في صلب الواجبات المناطة بالمجلس، مكرراً دعوته جميع الأفرقاء الى التلاقي والتشاور والتفاهم، لأن التشاور وحده كفيل بعدم إقصاء أحد وبإنهاء هذه المراوحة المتحكمة بالملف الرئاسي”.

وتابع: “وأكد الرئيس بري أنه متى لاحت بارقة الأمل لن يتوانى عن تجاوز كل العوائق التي تحول دون ذلك، لأنه مصمم في أي وقت ولحظة لعقد الجلسة، وإذا تم التوافق المذكور فلا بد وأن يَلقى من المراجع الدولية والإقليمية كل الدعم المطلوب، وإلا كنا كمن يستدرج العروض على يد الخارج لإلزامنا بخيار بعيد عن المواصفات اللبنانية لاختيار الرئيس المقبل”.

وختم الخازن: “وكرر لي الرئيس بري دعمه الكامل وتقديره لحراك سفراء المجموعة الخماسية وتشجيعه كتلة الاعتدال الوطني وكل الخيرين في البلد للمضي في جهودهم الحميدة عسى أن تثمر كل هذه المساعي خيراً للبلاد”.