نبيه بري بسلسلة لقاءات في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير العراقي حيدر شياع البراك في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .

كما استقبل الرئيس بري القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان عبدالله سليمان الشاهين حيث جرى عرض الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت .

والتقى أيضاً المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، كما عرض الرئيس بري آخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله النائب أحمد الخير .

وبعد الظهر استقبل المستشار الثقافي السابق لسفارة الجمهورية الاسلامية في لبنان الدكتور محمد مهدي شريعتمدار .