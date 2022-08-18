الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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نبيه بري بسلسلة لقاءات في عين التينة

منذ 27 دقيقة
نبيه بري

نبيه بري

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير العراقي حيدر شياع البراك في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .

كما استقبل الرئيس بري القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان عبدالله سليمان الشاهين حيث جرى عرض الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت .

والتقى أيضاً المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، كما عرض الرئيس بري آخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله النائب أحمد الخير .

وبعد الظهر استقبل المستشار الثقافي السابق لسفارة الجمهورية الاسلامية في لبنان الدكتور محمد مهدي شريعتمدار .

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