الأثنين 4 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 28 نوفمبر 2022 |
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نبيه بري بسلسلة لقاءات في عين التينة

منذ 37 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر، في حضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا، وجرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

كما عرض بري للتطوّرات وآخر المستجدات السياسية، خلال إستقباله النائب فيصل كرامي، الذي قال بعد اللقاء: “من الطبيعي أن أزور الرئيس بري في أول يوم بعد قبول الطعن وعودتي الى مجلس النواب كنائب منتخب، كانت جولة أفق ومباحثات في كثير من الأمور التي لها علاقة في الشؤون العامة وهموم الناس، ولكن أيضاً التشديد بتطبيق القانون والحفاظ على الدستور وأن لا تتدخل السياسة بتفسيرات دستورية وأن يكون الدستور هو الحاكم بين الناس”.

وأضاف: “أثنينا على موقف الرئيس بري الذي هو المخرج الوحيد لكل اللبنانيين من الأزمة التي نعيشها وهو موضوع الحوار، ومن ثم التوافق للخروج من الازمة، ودون الحوار والتوافق نحن نواجه مشكلة كبيرة لا يمكن حلها الا بهذه الطريقة، وأكدت للرئيس بري أن روح القانون وروح الدستور حتى لو أنها غير مذكورة في الدستور هو التوافق فلا سبيل لنا ولا مناص ولا مخرج من هذه الازمة إلا بهذه الطريقة وهي الحوار”.

ورداً على سؤال عن مشاركته في جلسة الخميس والإسم الذي سيقترع له، أجاب كرامي: “كما قلت أعتقد أن هذه الجلسة ستكون كسابقاتها من الجلسات، وإذا ما استمعنا الى لغة العقل ولغة الحوار لن نصل الى نتيجة هذا اولاً، وثانياً انا ترشحت على لائحة ولدي حلفاء سأتشاور معهم قبل الدخول الى الجلسة كي نرى بأي إتجاه سنذهب وكيف سنصوّت ولمن”.

وكان الرئيس بري قد أستقبل أيضاً رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، في حضور مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة القاضية فريال دلول.

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