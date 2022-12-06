نبيه بري بسلسلة لقاءات في عين التينة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الجزائري عبد الكريم ركايبي في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.

وعرض رئيس المجلس للأوضاع العامة، لاسيّما السياسية منها، خلال لقائه الوزير السابق وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء الرئيس نبيه بري وبحثت معه في آخر المستجدات ومجريات الأوضاع الداخلية والإقليمية، وتداولنا في أبعاد تقلص فرص إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. وكان تشديد على رفض حالة التأرجح والمراوحة القاتلة والمدمرة لمناعة الوطن من دون التقدم الى مدخل لحل العقد التي تؤخر إنتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة إنقاذيه تواكب التطورات البالغة الأهمية في المنطقة، وتضع في أولوياتها عملية الإصلاح الشامل وحل اشكالية إستخراج لبنان لثرواته النفطية لإستثمارها في مسار النهوض بالإقتصاد”.

وأضاف: “كما أبديت توجسي من أي تأخير على هذا الصعيد الامر الذي سيدخل البلاد في دوامة الفراغ القاتل، واثنيت على جهود الرئيس نبيه بري وعلى أدائه المسؤول في إتخاذ القرارات اللازمة لحفظ وحدة البلاد، وأيدته في مساعيه الهادفة الى تغليب منطق التوافق والحوار، آملاً ان تلقى مبادرته من الكتل النيابية كافة كل التجاوب وتقدم بشجاعة الى حوار بناء يفضي الى إتفاق على تسمية الرئيس الرابع عشر للجمهورية”.

وتابع: “كما حذّرنا من ظاهرة إرتفاع منسوب الخطاب السياسي داعين الى تهدئة النفوس والأجواء، وتحمل المسؤوليات الوطنية والتعاطي بحكمة مع معاناة المواطن وتداعياتها على معيشته. وأكد لي دولة الرئيس أن لبنان في حال إعياء شديد على كافة المستويات الصحية والإقتصادية والمعيشية التي بلغت حد الجوع والكفر ولا يجوز أن ننتظر حل مشاكل الشرق الأوسط قبل مشكلاتنا الداخلية والحل بأيدينا اذا شئنا”.

وختم: “كان تجديد على أن لبنان لا يعيش ولا يستقيم إلا بالشراكة، ولخّص دولة الرئيس بري نظرته هذه بإعتبار أن لبنان لا يعيش من دون مسيحييه، لذا فهو يولي روحية المشاركة الحقيقية والمناصفة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين كما نص عليها إتفاق الطائف”.

كما استقبل بري السفير السوري علي عبد الكريم علي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبيلوماسية في لبنان.

وترأس بري إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، حضره نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وأمينا سر هيئة مكتب المجلس والمفوضون النواب: هادي ابو الحسن، الان عون ، عبد الكريم كبارة، هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

بعد إنتهاء الاجتماع، تحدّث بو صعب، فقال: “عقدت هيئة مكتب المجلس النيابي جلسة برئاسة رئيس المجلس النيابي وذلك لنقاش جلسة الغد وفي نهاية الاجتماع تمنت هيئة مكتب مجلس النواب تأجيل الجلسة التي كانت مقررة يوم غد لمناقشة ادعاء ملف الاتصالات، وذلك إفساحاً في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة للمجلس في القرارات المطلوبة”.

على صعيد آخر، ولمناسبة عيد الاستقلال، تلقى الرئيس بري برقيه تهنئة من نظيره الهنغاري لازلو كوفير.