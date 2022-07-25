نبيه بري بسلسلة لقاءات في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.

كما استقبل الرئيس بري وفداً من حملة “جنسيتي كرامتي” برئاسة رئيسها مصطفى الشعار وعضوية زهير كيلو، رندا قباني، ومريم الذهبي، الوفد قدم لرئيس المجلس شرحاً حول أنشطة الحملة وأهدافها.

وبعد اللقاء تحدث الشعار: تشرفنا بلقاء دولة الرئيس نبيه بري ووضعناه بأجواء وصورة نشاطات حملة جنسيتي كرامتي التي تطالب بحق إعطاء الجنسية للأبناء من الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي لمسنا عند دولته إطلاعاً واسعاً حول هذا الموضوع وتم مناقشة الاسباب التي تحول دون الوصول الى هدف الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأضاف: كما وضعناه بأجواء مراسيم التجنيس التي يتم تحضيرها لغير المستحقين وهو وعدنا بمتابعة هذا الموضوع حتى النهاية كما أكد على وجوب أن تكون حقوق المرأة مصانة وأن الدولة المدنية تضمن حقوق الجميع كما أشار دولته الى أن الطائفية تنخر هذا البلد وهي التي أوصلته الى هذا الدرك الأسفل وللأسف لازال البعض متمسك بالطائفية لأسباب كلنا يعرفها.

وختم الشعار: نشكر الرئيس بري على حفاوة الإستقبال ونأمل أن يتم على عهده الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحصول أبناء الأم اللبنانية على الجنسية.

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس المحامي سليمان جان عبيد.

على صعيد آخر تلقى الرئيس نبيه بري برقية تهنئة بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء فيها : أطيب التمنيات الأخوية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد وفي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي ستظل الحدث المحوري البارز في تاريخ الدعوة الإسلامية النبيلة والسيرة النبوية العطرة أدعو الله تعالى أن يجعل العام الهجري الجديد عام سلام وإزدهار تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا في مستقبل يسوده التنمية والرخاء لشعبينا الشقيقين ولشعوب الأمة .