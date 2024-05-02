نبيه بري: لبنان لا يريد الحرب ومتمسك بالـ 1701

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس والوفد المرافق لهما بحضور وزير الخارجية القبرصي كوستنيانوس كومبوس، سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا تيودوسيو، سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دو وال، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة، وسفير لبنان لدى بلجيكا فادي الحاج علي اللقاء الذي استمر زهاء ساعة جرى خلاله عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة وازمة النازحين السوريين وتداعياتها.

الرئيس بري وخلال اللقاء شكر لأوروبا مساهمتها ومشاركتها في إطار قوات اليونيفل في البر والبحر مقدراً لرئيسة المفوضية الاوروبية أرسولا فاندر لاين ولرئيس جمهورية قبرص زيارتهما العملية التي تتسم بأهمية كبرى في هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة، مشدداً أمام ضيفيه بأن لبنان لا يريد الحرب وهو منذ لحظة بدء العدوان عليه لا يزال ملتزماً بقواعد الإشتباك التي تتمادى إسرائيل بخرقها مستهدفة عمق لبنان وقراه وبلداته الحدودية الجنوبية وهي (أي اسرائيل) لم توفر في عدوانها المدنيين والاعلاميين والمساحات الزراعية وسيارات الاسعاف مستخدمة أسلحة محرمة دولياً.

وأكد الرئيس بري ان لبنان بإنتظار نجاح المساعي الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة والذي حتماً سينعكس على لبنان والمنطقة وسيكون عندها جاهزاً لمتابعة المباحثات حول تطبيق القرار الأممي رقم 1701، الذي كان لبنان ولا يزال ملتزماً ومتمسكاً به.

رئيس المجلس أثار أيضاً أهمية دور الأونروا مطالباً الدول التي أوقفت تمويلها للمنظمة بإعادة النظر بقرارها نظراً لأهمية الدور الذي تؤديه تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وحول النازحين السوريين أعتبر الرئيس بري ان اللقاء اليوم كان عملياً بإمتياز مقترحاً تشكيل لجنة بين لبنان والإتحاد الاوروبي لمتابعة الزيارة والإجتماعات التي واكبتها، وقد لاقى الإقتراح ترحيباً من رئيسة المفوضية الاوروبية.

رئيس المجلس جدد التأكيد على أهمية التواصل من سائر الأطراف المعنية بمقاربة ملف النازحين مع الحكومة السورية التي بات حضورها على معظم أراضيها.

هذا وكان قد اقيم لرئيسة المفوضية الاوروبية والرئيس القبرصي لدى وصولهما الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مراسم إستقبال رسمية حيث استقبلهما رئيس مجلس النواب نبيه بري عند مدخل المقر واستعرضا ثلة من عناصر قوى الامن الداخلي.

وكان رئيس المجلس قد استقبل أيضا وفداً من ديوان المحاسبة ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران، رئيسة الغرفة القاضية نيللي ابي يونس، والمستشارين رانيا اللقيس، نجوى خورري والمراقب ريما بزي، الوفد سلّم الرئيس بري تقريراً عن ازمة الطوابع الاميرية اسبابها والحلول لها.