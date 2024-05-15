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نبيه بري لعدوان: "ايدي بزنارك"

منذ 25 دقيقة
جورج عدوان

جورج عدوان

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خلال الجلسة النيابية لمناقشة الهبة الاوربية والنزوح السوري، استهل النائب جورج عدوان كلمته بالقول: “معالجة اي مشكلة وطنياً تتطلب اكتمال المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية يبقى موضوعاً ملحّاً ويجب ان نقوم جميعاً بالجهد الضروري لانتخاب رئيس”.

ليردّ رئيس المجلس النيابي عليه بالقول: “ايدي بزنارك”.

فيجيبه عدوان: “خلص ادعي بكرا لجلسة وأنا حاضر”.

فيكرر بري قوله: “ايدي بزنارك”، انت بتعرف شو بدي”.

كما وحصل سجال عنيف بين النائبة بولا يعقوبيان والنائب جميل السيد الذي طلب من بري إخراجها من القاعة.

وكانت بولا قاطعت كلام السيد عندما تحدث عن الجمعيات المدعومة، وقالت: “ياريت نحكي بالأسماء”.

ليرد السيد قائلاً، “بس سميكي يتجاوبي”، وطلب من رئيس المجلس نبيه بري أن يسكت يعقوبيان، لترد الأخيرة، “سكتت لحالي، يا عيب الشوم”.

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