نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع

منذ 48 دقيقة
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري

رئيس مجلس النواب ​نبيه بري

أفادت مصادر الحدث بأن رئيس مجلس النواب نبيه بِري أكد لحزب الله ألا فائدة من استخدام الشارع، داعيا لتعاون اكبر مع الجيش اللبناني.

اضافت:” بري طالب حزب الله بدعم الحكومة للتمديد لليونيفيل”.

وفي وقت سابق قال رئيس الحكومة نواف سلام، في كلمة ألقاها في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس: “هذا المعلم الوطني لم يبن ليبقى صرحا صامتا بل ليكون مساحة حية للنشاط الاقتصادي والثقاقي والإجتماعية ورافعة حقيقية للتنمية.

وأكد “ان قرار حصر السلاح في يد الدولة قد اتخذ””، وقال :” من دون ذلك لا أمن ولا استقرار ومن دون أمن واستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو”.

وأعلن سلام اننا “عازمون على فتح مسار جديد وزمن الفعل قد بدأ”.

