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نبيه بري لن يزور باريس في الوقت الحالي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2024 8:27 صباحًا
نبيه بري

نبيه بري

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أفادت معلومات من صحيفة النهار بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اتصل به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة الماضي، لن يقوم حاليًا بزيارة إلى باريس كما تردد سابقًا.

وكان من المقرر أن يلتقي الرئيس بري غدًا الثلاثاء مجددًا بسفراء مجموعة الدول الخمس بعد جولتهم الأخيرة على القيادات السياسية في لبنان.

تأتي هذه المعلومات بعد تداول أنباء عن احتمالية زيارة نبيه بري إلى باريس، إلا أنها تبينت عدم صحتها في الوقت الحالي.

تأتي هذه المعلومات في سياق التوترات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها المنطقة، والتي تركزت حول ملفات مهمة مثل النازحين والوضع الرئاسي في لبنان.

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