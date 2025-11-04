نبيه بري: ما تزعمه إسرائيل في شأن السلاح من سوريا هو محض كذب

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ “المقاومة التزمت كاملاً بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، والجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني بأكثر من 9000 عنصر وضابط”، مضيفاً أمام وفد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية “الجيش اللبناني قادر على الانتشار على الحدود المعترف بها دولياً، لكن ما يعيق ذلك هو إستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية وذلك بإعتراف اليونيفل وتقاريرها الدورية”. وسأل برّي “متى وأين وكيف إلتزمت إسرائيل ببند واحد من بنود إتفاق وقف إطلاق النار؟”.

وقال برّي تعليقاً على مواقف البعض في لبنان حيال “حزب الله”: هل هناك بلد في الكون يُنكر أنقى صفحة من تاريخه؟

وكشف برّي أنّ “الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين الأول موضوع الإدعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سوريا، والثاني موضوع المفاوضات”، لافتا الى أنّ “ما تزعمه إسرائيل في شأن السلاح من سوريا هو محض كذب، فأميركا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية وغيرها تعرف ذلك”.

وعن المفاوضات قال برّي “هناك آلية تسمى الميكانيزم التي تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري، ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيّين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية”.

أما عن قانون الانتخابات، فرأى أن “هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها وإلا سيكون هناك معركة سياسية”.