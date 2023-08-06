نبيه بري معلقاً على العقوبات وعلاقته بحزب الله: "أنا امتداد لكل شيء"!

كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تكلم معه نقلا عن اللقاء الخماسي طارحا الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرقة.

وحول العقوبات ووصفه بأنّه امتداد لحزب الله قال بري في حديث مع الجديد: “انا امتداد لكل شيء ومتل ما قلت قبل “انا بريّ وبحلاش عالرص”.

وأشار بري الى انه “مستمر بترشيح فرنجية حتى النهاية “ولما يصير في نتائج بموضوع الحوار بين الحزب والتيار سألوني اذا كنت مرتاح”.

وفي تصريحات صحفية أخرى استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري بيانات السفارات الخليجية التي دعت مواطنيها لتوخي الحذر في لبنان، مؤكدا ان لا شيء أمنياً يستدعي ذلك.

وأشار بري إلى أن “حصر التحذير بمناطق الاشتباك القريبة من عين الحلوة يمكن تفهمه ولكن الدعوة لمغادرة الرعايا غير مفهومة”.

وتابع: “الوضع في عين الحلوة هادئ منذ 3 أيام فلماذا تلك البيانات التحذيرية؟”.