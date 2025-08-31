الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية

رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر

رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه: “لن نساوم ولن نسامح في هذه القضية والسلطات الليبية القائمة لا تتعاون مع القضاء اللبناني وهو أمر بقدر ما يثير الاستنكار يضعها في دائرة التآمر”.

أضاف: “أيدنا ما جاء في خطاب القسم للرئيس جوزف عون، ومنفتحون لمناقشة مصير السلاح في إطار حوار توافقي”.

ورأى أن “العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض”. وأشار إلى أن “المطروح في الورقة الأميركية يتجاوز مبدأ نزع السلاح”.

وقال: “إسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية ووسعت وجودها في الجنوب اللبناني.

ولفت إلى أن “لبنان موضوع ضمن خريطة إسرائيل الكبرى وفق الحلم الإسرائيلي”. وسأل: “ألا تشكل زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي لجنوب لبنان إهانة؟”.

