نبيه بري: نأمل الوصول إلى إجماع دولي آخر يضع حداً للإعتداءات الإسرائيلية

منذ دقيقتان
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري

رئيس مجلس النواب ​نبيه بري

وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشكر لأعضاء مجلس الأمن على التصويت بالإجماع بتمديد مهام قوات اليونيفل لولاية جديدة قائلاً: 47 عاماً من وجود قوات حفظ السلام في منطقة جنوب الليطاني شهوداً وشهداء على إلتزام لبنان واللبنانيين وخصوصاً أبناء الجنوب بالشرعية الدولية وقراراتها التي تحفظ وتصون حقوقهم في أرضهم وسيادتهم حتى الحدود الدولية.

وأضاف برّي: على أمل الوصول إلى إجماع دولي آخر يضع حداً للإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وآخرها مساء اليوم والتي أدت إلى سقوط شهيدين من الجيش اللبناني وجرح آخر، إجماع يلزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 وتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار.

