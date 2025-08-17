نبيه برّي: لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن “لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي”.

ولفت في حديث إلى تلفزيوني” إلى أنّ “حزب الله لم يطلق أي رصاصة منذ وقف النار لكن إسرائيل مستمرّة في ضرباتها”، موضحًا أنّه “لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها”.

من جهته، أكد الرئيس جوزاف عون، في مقابلة مع قناتي “العربية” و”الحدث” أن رسالة لبنان واضحة، وهي عدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية.

وكشف عون أنه أبلغ أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الذي زار بيروت الأسبوع الماضي أن علاقة إيران مع لبنان “قائمة على الاحترام”، مضيفاً أن “إيران دولة صديقة ولكن على قاعدة حفظ سيادتنا.. رسالتنا واضحة وهي عدم تدخل إيران في شؤوننا”. كما قال الرئيس إن حصر سلاح حزب الله “قرار لبناني ولا يعني إيران”.

في سياق متصل، قال الرئيس إن الورقة الأميركية التي قدمها المبعوث توم برّاك للمسؤولين الأميركيين “تضمنت الانسحاب الإسرائيلي وإنعاش اقتصاد” لبنان. وأوضح أن “لبنان كان أمام خيارين إما الموافقة على الورقة الأميركية أو العزلة”، إلا أنه استطرد قائلاً: “لم نتلقَّ أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأميركي”. وتابع: “ننتظر أن تأتي واشنطن بموافقة إسرائيل على ورقة توم برّاك”.

وعن علاقته بالرئيس نبيه برّي، قال الرئيس اللبناني إنها “أكثر من ممتازة”، وأكد انفتاحه “على نقاش أي موضوع فقط تحت سقف الدولة”، مشدداً على أن أولوياته هي “تحقيق أمن واستقرار البلاد”. وتابع: “نحاول تجنيب البلاد أي صراعات داخلية وخارجية لأنها أنهكتنا”. كما قال الرئيس اللبناني إن “الطائفة الشيعية مكون أساسي وفاعل في بلدنا.. ولا خوف على أي طائفة، وأنا مسؤول عن كلامي”.

ورحّب عون “بكل من يريد مساعدة لبنان دون التدخل بشؤوننا”. كما شكر “جهود المملكة العربية السعودية على مساعدتها لبنان”، وأكد السعي “لتحسين العلاقة مع سوريا وترسيم الحدود برعاية السعودية”، وأوضح أن “السعودية ساهمت في إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان”. وتابع: “لا نفرّط في علاقتنا مع السعودية لأنها تعود إلى عهد الملك المؤسس”.