نبيه برّي يتدخّل لتأجيل تظاهرة "حزب الله"

كشفت مصادر لـ”الحدث” أن التظاهرة التي كان حزب الله يعتزم تنظيمها مساء الأربعاء قد تأجلت إثر تدخل مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأشارت المصادر إلى أن برّي لم يبدِ حماسة لدعوة حزب الله إلى التظاهر.

من زاوية آخرى، أكد مسؤول التنسيق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن خطة نزع سلاح “حزب الله” هي “مؤامرة أميركية – إسرائيلية”، مشددًا على أن “الشعب اللبناني وحزب الله لن يقبلا بأي حال بهذه الخطة”.

وقال المسؤول إن “خطة نزع سلاح الحزب لن تنجح أبدا، لأنها تتعارض مع إرادة اللبنانيين وحقهم المشروع في المقاومة”، مضيفا أن “قواتنا مستعدة وسترد بحزم على أي عدوان قد يستهدف إيران”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية “زادت من قدراتها الدفاعية والهجومية، وهي جاهزة للرد على أي تهديد”، مؤكدا أن “المقاومة وسلاحها خط أحمر لن يُمسّ”.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، أصدر مجلس الوزراء قرارا بحصر السلاح بيد الدولة بما في ذلك سلاح حزب الله، وكلف الجيش بوضع خطة لإنجاز ذلك خلال الشهر الجاري وتنفيذها بحلول نهاية هذا العام، وهي الخطوة التي رفضها الحزب محذرا من أنها قد تتسبب في حرب أهلية.

وبعد يومين، أعلنت الحكومة موافقتها على أهداف الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث توم باراك لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والتي تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.

ويسري وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير بجنوب لبنان ويشن غارات شبه يومية.