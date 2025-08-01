نتائج الامتحانات الرسمية اليوم.. ووزيرة التربية تحذر!

أعلنت المديرية العامة للتربية أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، ونتائج الطلبات الحرة للشهادة المتوسطة، ستصدر ابتداءً من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي www.mehe.gov.lb ، وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال رسائل نصية تُرسل إلى هواتف المرشحين.

وفي هذه المناسبة، دعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي جميع المرشحين وأهاليهم إلى التعبير عن فرحتهم بالنجاح بطريقة حضارية، متمنية عليهم الامتناع عن إطلاق النار حتى لا تتحول الأفراح إلى مآسٍ. وأشارت إلى أنها تواصلت مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.