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عطل تقني أخّر إصدار نتائج المهني!

منذ 29 ثانية
الامتحانات الرسمية - أرشيفية

الامتحانات الرسمية - أرشيفية

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أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في بيان، أنه” وبسبب العطل التقني الذي الذي أثر سلبًا على إصدار النتائج العائدة لكافة الشهادات، ومنعًا من حرمان الطلاب من التمكّن من الاطلاع على نتائجهم، سيصار إلى وضع تقرير بنتائج الطلاب الناجحين على موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني http://Web.vte.gov.lb على أن يُصار لاحقًا وبعد معالجة العطل إلى إصدار النتائج كاملة على الموقعين المخصصين لذلك.

أن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إذ تأسف للتأخير وتتمنى للجميع النجاح”.

وكانت قد أعلنت المديرية العامة، في بيان سابق، أن “كافة أعمال التصحيح والتدقيق وإدخال العلامات العائدة لكافة الشهادات قد انتهت. وبناء عليه، سوف تصدر النتائج العائدة لتلك الشهادات يوم الجمعة الواقع فيه 25 آب 2023 عند الساعة الثامنة مساء”.

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