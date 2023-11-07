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نتائج زيارة وزير الجيوش الفرنسي محور بحث بين ميقاتي وماغرو

منذ ساعتين
الرئيس نجيب ميقاتي والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو

الرئيس نجيب ميقاتي والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو

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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو قبل ظهر اليوم في السراي، وجرى بحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا ونتائج زيارة وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى لبنان الأسبوع الفائت.

وكان ميقاتي قد التقى الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والسفيرة الأميركية دوروثي شيا ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس وزياد ميقاتي.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

واستقبل ميقاتي أيضًا وفدًا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير عصر اليوم في السرايا.

 

 

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