نتائج سلبية في دورس لعائلة مخالطة لسوري مصاب وأخذ عينات لعائلة ثانية

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أكدت بلدية دورس في بيان أن “نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت يوم أمس للسيد ت. العلي وعائلته في مبنى عثمان قرب المركز الإقليمي للدفاع المدني جاءت سلبية”.

وأضافت: “أخذ متطوعو الهيئة الصحية الإسلامية عينات لمخالطي الشاب السوري المصاب بشار الخلف قبل مغادرته إلى سوريا، القاطنين في بناية النابوش في حي مستشفى المرتضى، ويشكر مجلس بلدية دورس مدير الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع عباس معاوية ومدير الدفاع المدني التابع للهيئة محمد باقر أبو ديا على تجاوبهما وتعاونهما”.