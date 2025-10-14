الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
نتائج عيّنات مياه "تنورين" خلال 48 ساعة

منذ ساعة واحدة
مياة تنورين

أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية Lari في بيان، أن “مديرة مختبر المياه في الفنار سيلين حجار أخذت عينات من مياه تنورين من مناطق مختلفة، إضافة إلى علامات أخرى لفحصها وستصدر النتائج خلال ٤٨ ساعة”.

وتمنت Lari على “الوزارات اجراء الفحوصات في المختبرات المعتمدة، وليس أي مختبر آخر، والمختبرات هي: Lari وIRI”، موضحة أن “هذا الموضوع صادر بقرار من وزير الزراعة، ولا يحق لأي موظف من أي وزارة تغيير المختبرات”.

كما تمنت من “وسائل التواصل الاجتماعي التأكد من أي خبر، خصوصا أنها تبحث عن الفضائح لتصبح بذلك وسائل التدمير الاجتماعي”.

