نتائج فحوص الـPCR للرحلات القادمة إلى بيروت في 1 و2 تموز في يوليو 3, 2020مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراكأعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، نتائج فحوص الـPCR الرحلات القادمة إلى بيروت عبر “مطار رفيق الحريري الدولي” في الأول والثاني من تموز الجاري.وقج أظهرت النتائج تسجيل 9 إصابات بكورونا بين الركاب القادمين إلى بيروت على متن رحلات مختلفة، في حين أتت الفحوص المتبقية سلبية.نتائج فحوص الرحلات القادمة الى بيروتتابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار