نتائج فحوص الـPCR للرحلات القادمة إلى بيروت في 1 و2 تموز

مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، نتائج فحوص الـPCR الرحلات القادمة إلى بيروت عبر “مطار رفيق الحريري الدولي” في الأول والثاني من تموز الجاري.

وقج أظهرت النتائج تسجيل 9 إصابات بكورونا بين الركاب القادمين إلى بيروت على متن رحلات مختلفة، في حين أتت الفحوص المتبقية سلبية.

نتائج فحوص الرحلات القادمة الى بيروت
نتائج فحوص الرحلات القادمة الى بيروت

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