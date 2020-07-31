نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت
أعلنت وزارة الصحة العامة الدفعة الأولى من نتائج فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت، والتي أجريت في المطار بتاريخ 29/7/2020.
وأظهرت النتائج عدم وجود حالات إيجابية؛
وجاءت النتائج على الشكل الاتي:
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة ابو ظبي : الشركة الإماراتية رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم437 (جميعها سلبية)
رحلة ابيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية).