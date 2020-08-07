نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: حالتان ايجابيتان
أعلنت وزارة الصحة العامة، نتائج الدفعة الأولى من فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 5/8/2020 والدفعة الأخيرة من فحوصات 4/8/2020، وأظهرت النتائج وجود حالتين إيجابيتين (2).
وفي ما يلي الدفعة الأولى لفحوصات رحلات 5 آب:
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة برلين: شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة ايجابية)
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض: شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا: شركة WOL رقم 4404 (حالة واحدة ايجابية)
رحلة ابو ظبي: شركة ETD رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
وفي ما يلي الدفعة الأخيرة لفحوصات رحلات 4 آب:
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)