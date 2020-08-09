نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

مطار رفيق الحريري
مطار رفيق الحريري

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أعلنت وزارة الصحة العامة، أن نتائج استكمال فحوص الـ PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 7/8/2020؛ جاءت كلها سلبية.

وفي تفاصيل هذه الرحلات:

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

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