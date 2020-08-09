نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت
أعلنت وزارة الصحة العامة، أن نتائج استكمال فحوص الـ PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 7/8/2020؛ جاءت كلها سلبية.
وفي تفاصيل هذه الرحلات:
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).
– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).