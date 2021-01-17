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نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

17 - يناير - 2021
مطار رفيق الحريري

مطار بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة إستكمال فحوص‎ PCR ‎لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 14 و15 كانون الثاني ‏الحالي؛ وأظهرت النتائج وجود 31 حالة إيجابية‎.‎

وجاءت نتائج 14/01/2021 كالاتي‎:‎

‎” ‎رحلة الدمام : شركة‎ MEA ‎رقم 1443 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة فرانكفورت : شركة‎ LH ‎رقم 1308 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة عمان : شركة‎ RJ ‎رقم 407 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)‏
‎” ‎رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)‏
‎” ‎رحلة عمان : شركة‎ MEA ‎رقم 311 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة الرياض : شركة‎ SV ‎رقم 643 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة جدة : شركة‎ SV ‎رقم 641 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة أثينا : شركة‎ MEA ‎رقم 252 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة اسطنبول : شركة‎ MEA ‎رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)‏
‎” ‎رحلة أورلي : شركة‎ TO ‎رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)‏
‎” ‎رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة دبي : شركة‎ MEA ‎رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)‏
‎” ‎رحلة دوسلدورف : شركة‏‎ SR ‎رقم 484 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة أبو ظبي : شركة‎ EY ‎رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)‏
‎” ‎رحلة فرانكفورت : شركة‎ MEA ‎رقم 218 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة الدوحة : شركة‎ MEA ‎رقم 437 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة لارنكا : شركة‎ MEA ‎رقم 262 (حالتان إيجابيتان)‏
‎” ‎رحلة بغداد : شركة‎ MEA ‎رقم 323 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة البصرة : شركة‎ MEA ‎رقم 333 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة لندن : شركة‎ MEA ‎رقم 202 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة باريس : شركة‎ MEA ‎رقم 212 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة أربيل : شركة‎ MEA ‎رقم 325 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة طهران : شركة‎ W5 ‎رقم 1152 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة الشارقة : شركة‏‎ G9 ‎رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)‏
‎” ‎رحلة النجف : شركة‎ MEA ‎رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)‏
‎” ‎رحلة دبي : شركة‎ FZ ‎رقم 159 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة اسطنبول : شركة‎ MEA ‎رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)‏
‎” ‎رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)‏
‎” ‎رحلة الرياض : شركة‎ MEA ‎رقم 1423 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة جدة : شركة‎ MEA ‎رقم 1369 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة القاهرة : شركة‎ MEA ‎رقم 307 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة اسطنبول : شركة‎ Pegasus ‎رقم 863 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة أبو ظبي : شركة‎ MEA ‎رقم 419 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة دمشق : شركة‎ RB ‎رقم 181 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة دبي : شركة‎ MEA ‎رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)‏

وجاءت نتائج 15/01/2021 كالاتي‎:‎

‎” ‎رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)‏
‎” ‎رحلة الدمام : شركة‎ MEA ‎رقم 1443 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة حلب : شركة‎ RB ‎رقم 183 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة بوخارست : شركة‎ RO ‎رقم 167 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)‏
‎” ‎رحلة أبو ظبي : شركة‎ EY ‎رقم 535 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة أورلي : شركة‎ TO ‎رقم 3330 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة الرياض : شركة‎ SV ‎رقم 643 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة اسطنبول : شركة‎ MEA ‎رقم 266 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة دبي : شركة‎ MEA ‎رقم 427 (حالتان إيجابيتان)‏
‎” ‎رحلة الكويت : شركة‎ MEA ‎رقم 405 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة جينيف : شركة‎ MEA ‎رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)‏
‎” ‎رحلة ستوكهولم : شركة‎ SR ‎رقم 1680 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة فرانكفورت : شركة‎ MEA ‎رقم 218 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)‏
‎” ‎رحلة برلين : شركة‎ SR ‎رقم 150 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة باريس : شركة‎ MEA ‎رقم 212 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة مدريد : شركة‎ MEA ‎رقم 242 (جميعها سلبية)‏
‎” ‎رحلة أبيدجان : شركة‎ MEA ‎رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)‏
‎” ‎رحلة دبي : شركة‎ FZ ‎رقم 159 (جميعها سلبية)‏

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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