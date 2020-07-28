نتائح فحوص الـPCR في دير انطار سلبية ودعوة لالتزام الاجراءات

أظهرت نتائج فحوص الـ pcr التي اجرتها بلدية دير انطار الجنوبية بالتعاون مع وزارة الصحة على 150 شخصا من اهالي البلدة، أنها جاءت سلبية، وذلك بعد التثبت من إصابة ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا وافدة من افريقيا، ما اضطر البلدية إلى إجراء فحوص pcr عشوائية لسكان البلدة من كافة المؤسسات والمحال التجارية وموظفي البلدية.

وقال رئيس البلدية قاسم حجيج: “لقد أجرينا الفحوص لطمأنة اهالي البلدة كون لديها ابناء مغتربون في افريقيا والمهجر يتوافدون يوميا واليوم ظهرت النتيجة سلبية الحمد الله”، وشكر المتبرع بالفحوص ووزارة الصحة والكوادر الطبية في البلدية على تعاونهم، آملا من “رجال الاعمال الجنوبيين وخاصة ابناء المهجر ان يقدموا لبلداتهم وقراهم فحوص الـ pcr للحد من تفشي الفيروس”.

ودعا حجيج الى “التزام مسافات التباعد وارتداءالكمامات وعدم التجمع والتقيد بالإرشادات المتبعة من قبل وزارتي الصحة والداخلية لمحاربة الفيروس”، لافتا إلى أن “يد البلدية ممدودة للبلديات في المنطقة لمحاربة هذا الوباء القاتل”، مشيرا إلى “تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين وأنها مستمرة بحملتها بتحرير محاضر ضبط لكل من تسول له نفسه عدم اتباع التعليمات والإرشادات لان صحة أهلنا وعافية وطننا لبنان فوق كل اعتبار”.